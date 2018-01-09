BRIEF-Warner Bros. To Restructure Global Theatrical & Home Entertainment Operations

Jan 9 (Reuters) - Warner Bros:
* WARNER BROS. TO RESTRUCTURE GLOBAL THEATRICAL AND HOME ENTERTAINMENT OPERATIONS
* SAYS BLAIR RICH TO SERVE AS PRESIDENT, WORLDWIDE MARKETING, WARNER BROS. PICTURES GROUP AND WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT
* SAYS BLAIR RICH TO SERVE AS PRESIDENT, WORLDWIDE MARKETING, WARNER BROS. PICTURES GROUP AND WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT
* SAYS RON SANDERS TO SERVE AS PRESIDENT, WORLDWIDE DISTRIBUTION, WARNER BROS. PICTURES GROUP
* SAYS TOBY EMMERICH TO BECOME CHAIRMAN, WARNER BROS. PICTURES GROUP
* SAYS RICH AND SANDERS PROMOTIONS ARE EFFECTIVE IMMEDIATELY
* SAYS SUE KROLL TO BECOME STUDIO-BASED PRODUCER AT WARNER BROS. PICTURES
* SAYS SANDERS WILL ALSO RETAIN HIS RESPONSIBILITIES AS PRESIDENT, WARNER BROS. HOME ENTERTAINMENT Source text for Eikon: Further company coverage: