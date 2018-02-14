BRIEF-Warrior Met Coal Q4 Revenue $239.8 Million

Feb 14 (Reuters) - Warrior Met Coal Inc:
* WARRIOR MET COAL ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* SALES VOLUME INCREASES 42% IN Q4 2017 COMPARED TO PRIOR YEAR PERIOD TO 1.4 MILLION SHORT TONS
* PRODUCTION VOLUME INCREASES 52% IN Q4 2017 COMPARED TO PRIOR YEAR PERIOD TO 1.6 MILLION SHORT TONS
* RECOGNIZED AN INCOME TAX BENEFIT OF $35.7 MILLION IN Q4 OF 2017
* SEES 2018 COAL SALES 6.6 MILLION TONNES - 7.2 MILLION TONNES
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES$100 - $120 MILLION
* SEES 2018 COAL SALES 6.6 MILLION SHORT TONS- 7.2 MILLION SHORT TONS Source text for Eikon: Further company coverage: