FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Wasko's offers chosen as most favorable​
#RBIPolicyReview
#Technology
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
U.N. bans key N.Korea exports over missile tests
asia
U.N. bans key N.Korea exports over missile tests
Gatlin stuns Bolt to win 100m world title
World Athletics Championships
Gatlin stuns Bolt to win 100m world title
India this week
Editor's Picks
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
June 16, 2017 / 2:12 PM / 2 months ago

BRIEF-Wasko's offers chosen as most favorable​

1 Min Read

June 16 (Reuters) - WASKO SA

* ITS OFFER CHOSEN AS MOST FAVORABLE BY ‍ECKLEY INVESTMENTS SP. Z O.O.​

* ITS OFFER CHOSEN AS MOST FAVORABLE BY‍​ ‍GLADMAR INVESTMENTS SP. Z O.O.​

* ITS OFFER CHOSEN AS MOST FAVORABLE BY‍​ ‍NASHFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.​

* ITS OFFER CHOSEN AS MOST FAVORABLE BY‍​ ‍RODMER INVESTMENTS SP. Z O.O.​

* SAYS OFFERS ARE FOR COMPREHENSIVE IMPLEMENTATION OF FTTH FIBER OPTIC BROADBAND IN GPON TECHNOLOGY

* DEALS ARE PLANNED TO BE SIGNED UNTIL​ JUNE 30, 2017

* TOTAL VALUE OF BIDS SELECTED AS MOST FAVORABLE IS PLN 107.4 MILLION NET ​‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.