FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Wealthintel, Inc. and TAS Group sign LOI to develop W$T’s disruptive payment technology
#Business
#Bollywood
#SpecialReports
#Monsoon
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
SpiceJet first-quarter profit up about 18 percent
COMPANY RESULTS
SpiceJet first-quarter profit up about 18 percent
North Korea details plan to fire missiles over Japan, near Guam
North Korea
North Korea details plan to fire missiles over Japan, near Guam
Indian security forces in Kashmir
PHOTO FOCUS
Indian security forces in Kashmir
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 15, 2017 / 8:46 AM / 2 months ago

BRIEF-Wealthintel, Inc. and TAS Group sign LOI to develop W$T’s disruptive payment technology

1 Min Read

June 15 (Reuters) - TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI SPA :

* WEALTHINTEL, INC. AND TAS GROUP SIGN LETTER OF INTENT TO DEVELOP W$T'S DISRUPTIVE PAYMENT TECHNOLOGY

* TAS, VIA ITS UNIT IN THE UNITED STATES, PLANS TO DEVELOP AND ASSIST WEALTHINTEL IN THE IMPLEMENTATION OF ITS PROPRIETARY INTELLIGENT SYSTEM METHOD OF PAYMENT FINANCE AND SOCIAL COMMERCE NAMED W$T AND INTEGRATE IT, WITH ALL REQUIRED CERTIFICATIONS, WITH OTHER DISRUPTIVE TECHNOLOGY COMPONENTS OF W$T'S GROUNDBREAKING SYSTEM

* FINAL NEGOTIATIONS ARE IN PROGRESS AND A COMPLETE CONTRACT IS ANTICIPATED BY BOTH PARTIES TO BE FINALIZED DURING THE SUMMER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.