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#Regulatory News
November 30, 2017 / 9:49 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Weight Watchers International Says Co Entered Into A Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Weight Watchers International Inc :

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL SAYS ON NOVEMBER 29, 2017, CO ENTERED INTO A CREDIT AGREEMENT - SEC FILING​

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL SAYS CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR SENIOR SECURED FINANCING OF $1,690.0 MILLION IN AGGREGATE - SEC FILING

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL - CREDIT AGREEMENT CONSISTS OF $1,540.0 MILLION OF SENIOR SECURED TRANCHE B TERM LOANS MATURING IN SEVEN YEARS

* WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL INC - ‍ CREDIT AGREEMENT CONSISTS OF A $150.0 MILLION SENIOR SECURED REVOLVING CREDIT FACILITY MATURING IN FIVE YEARS​ Source text: [bit.ly/2AlMq1H] Further company coverage:

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