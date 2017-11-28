FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Wells Fargo To Exit Personal Insurance Business
Sections
Featured
GRAPHIC: Bitcoin's blistering rally tops $10,000 mark
Crypto-Currency
GRAPHIC: Bitcoin's blistering rally tops $10,000 mark
'For the Party and motherland!': Kim Jong Un heralds missile test
North Korea
'For the Party and motherland!': Kim Jong Un heralds missile test
Ivanka Trump in India
PHOTO FOCUS
Ivanka Trump in India
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 28, 2017 / 9:26 PM / a day ago

BRIEF-Wells Fargo To Exit Personal Insurance Business

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - Wells Fargo & Co:

* WELLS FARGO TO EXIT PERSONAL INSURANCE BUSINESS

* - IT WILL EXIT PERSONAL INSURANCE BUSINESS AND IMMEDIATELY BEGIN WINDING DOWN MARKETING AND PRODUCT PROMOTION ACTIVITY

* ‍DECISION COMES AFTER A STRATEGIC ASSESSMENT OF BUSINESS, WHICH BEGAN IN EARLY OCTOBER 2017​

* - ‍DECISION TO EXIT PERSONAL INSURANCE BUSINESS DOES NOT IMPACT WELLS FARGO‘S WEALTH & INVESTMENT MANAGEMENT‘S LIFE INSURANCE PRACTICE​

* WELLS FARGO - PERSONAL INSURANCE BUSINESS IS LAST INSURANCE BROKERAGE AGENCY IN CO‘S PORTFOLIO, AND ITS FINANCIAL CONTRIBUTION WAS NOT MATERIAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.