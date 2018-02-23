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February 23, 2018 / 9:08 AM / a day ago

BRIEF-WeSC Reaches Agreement Regarding Co's Long-Term Debts

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - WESC AB (PUBL):

* WESC HAS REACHED AN AGREEMENT REGARDING THE COMPANY‘S LONG-TERM DEBTS AND PLANS A RIGHTS ISSUE‍

* WILL IN CONNECTION TO RECONSTRUCTION MOVE DESIGN AND PRODUCTION DEPARTMENTS TO OFFICE IN NEW YORK​

* ‍ACQUIRES INTEREST-BEARING DEBTS CONSTITUTING SLIGHTLY MORE THAN 80 PERCENT OF SUBSIDIARY WE INTERNATIONAL AB‘S TOTAL DEBT​

* ‍SUBSIDIARY EXPECTS TO HAVE A POSITIVE COMPOSITION OF ABOUT SEK 32.0 MILLION OR 75 PERCENT OF TOTAL DEBTS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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