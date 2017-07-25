FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
12 days ago
BRIEF-Wessanen ‍Q2 profit misses consensus
#Monsoon
#Bollywood
#SpecialReports
#TopNews
#TheWiderImage
#CompanyResults
#Slideshows
Sections
Featured
India still in bubble territory
Markets WeekAhead
India still in bubble territory
U.N. bans key N.Korea exports over missile tests
asia
U.N. bans key N.Korea exports over missile tests
India this week
Editor's Picks
India this week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 25, 2017 / 5:13 AM / 12 days ago

BRIEF-Wessanen ‍Q2 profit misses consensus

1 Min Read

July 25 (Reuters) - KONINKLIJKE WESSANEN NV:

* ‍EBITE INCREASES BY 22.4% TO EUR 30.6 MILLION FOR H1 (Q2: EUR 11.6 MILLION)​

* Q2 REVENUE EUR ‍​ 160.8 MILLION VERSUS EUR 163 MILLION IN REUTERS POLL

* Q2 PROFIT FOR THE PERIOD EUR 7.1 MILLION VERSUS EUR 8.4 MILLION IN REUTERS POLL

* WESSANEN - ‍TURN-AROUND OF GERMANY BUSINESS IS ON TRACK​

* REMAIN CONFIDENT THAT 2017 WILL BE YET ANOTHER YEAR OF HEALTHY, SUSTAINABLE AND PROFITABLE GROWTH ‍​

* FOR FY17 WE EXPECT EBITE % OF REVENUE TO BE ABOVE 8% FOR THE FULL YEAR

* FOR FY17 NET FINANCING COSTS AROUND €2.0-2.5 MILLION

* FOR FY17 CAPITAL EXPENDITURES €13-15 MILLION

* FOR FY17 EXPECTS DEPRECIATION AND AMORTISATION €9-10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.