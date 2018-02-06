BRIEF-Westjet Airlines Q4 Earnings Per Share C$0.42

Westjet Airlines Ltd:
* QTRLY TOTAL REVENUE C$1,117.4 MILLION VERSUS C$1,017.8 MILLION REPORTED LAST YEAR
* QTRLY CASM, EXCLUDING FUEL AND EMPLOYEE PROFIT SHARE, 10.23 CENTS VERSUS 9.87 CENTS LAST YEAR
* QTRLY YIELD (REVENUE PER REVENUE PASSENGER MILE) 17.66 CENTS VERSUS 17.50 CENTS LAST YEAR
* QTRLY LOAD FACTOR 82.6 PERCENT VERSUS 80.2 PERCENT LAST YEAR
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.42, REVENUE VIEW C$1.11 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY ASMS 7.659 BILLION VERSUS 7.253 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: