FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-WestJet Investor Day Provides Targets For 2018-2020
Sections
Featured
Modi fights to protect home base
Politics
Modi fights to protect home base
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
Conflict Over Jerusalem
Israel reinforces West Bank after U.S. move over Jerusalem
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
Editor's Picks
World heritage status for Neapolitan pizzaiuoli
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 6, 2017 / 11:39 AM / a day ago

BRIEF-WestJet Investor Day Provides Targets For 2018-2020

Reuters Staff

2 Min Read

Dec 6 (Reuters) - WestJet Airlines Ltd:

* WESTJET INVESTOR DAY PROVIDES TARGETS FOR 2018-2020

* WESTJET AIRLINES LTD - IS TARGETING AN ANNUAL OPERATING MARGIN OF BETWEEN 10 PER CENT AND 12 PER CENT IN 2018 TO 2020

* WESTJET AIRLINES LTD SEES CUMULATIVE FREE CASH FLOW OF $775 MILLION TO $875 MILLION FOR 2018 TO 2020

* WESTJET SEES CAPITAL EXPENDITURES OF ABOUT $780 MILLION IN 2018, PEAKING IN 2019 AT ABOUT $1 BILLION

* WESTJET AIRLINES LTD - TARGETING AN IMPROVING ANNUAL RETURN ON INVESTED CAPITAL THAT IS EXPECTED TO EXCEED 13 PER CENT IN 2020

* WESTJET SEES CAPITAL EXPENDITURES OF ABOUT $870 MILLION IN 2020

* WESTJET AIRLINES LTD - WESTJET HAS IDENTIFIED ANNUAL COST SAVINGS OPPORTUNITIES OF $140 MILLION TO $200 MILLION THROUGH 2022

* WESTJET - COST SAVING OPPORTUNITIES INCLUDE FLEET RECONFIGURATIONS, AIRPORT OPERATIONS COST SAVINGS, OPTIMIZED MAINTENANCE PLANS

* WESTJET AIRLINES LTD - EXPECTS TO GROW NUMBER OF UNENCUMBERED AIRCRAFT FROM 51 AT END OF Q3 OF 2017 TO 96 AIRCRAFT IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.