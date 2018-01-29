FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Regulatory News
January 29, 2018 / 11:45 AM / a day ago

BRIEF-Westrock Reports Qtrly Adj EPS Of $0.87

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Westrock Co:

* WESTROCK REPORTS FISCAL 2018 FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 REVENUE $3.89 BILLION VERSUS $3.45 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE $4.38

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.75 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 REVENUE VIEW $3.93 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍DURING Q1 OF FISCAL 2018, WESTROCK SUBMITTED NOTIFICATION TO WITHDRAW FROM PACE INDUSTRY UNION-MANAGEMENT PENSION FUND​

* ‍DURING Q1 OF FISCAL 2018 WESTROCK RECORDED AN ESTIMATED WITHDRAWAL LIABILITY OF $180 MILLION DUE TO NOTIFICATION TO WITHDRAW FROM PIUMPF​

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER DILUTED SHARE $0.87

* WESTROCK-$180 MILLION ESTIMATE ASSUMES WITHDRAWAL LIABILITY TO BE PAID OVER 20 YRS, ONE-TIME PAYMENT OF EXPECTED PORTION OF ACCUMULATED FUNDING DEFICIENCY​‍​

* Q1 RESULTS INCLUDED AN ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT OF $1.1 BILLION AS A RESULT OF ENACTMENT OF TAX CUTS AND JOBS ACT​

* Q1 RESULTS INCLUDED AN ESTIMATED INCOME TAX BENEFIT OF $4.19 PER DILUTED SHARE, AS A RESULT OF TAX CUTS AND JOBS ACT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.