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BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Announces Terms Of Keybank Credit Agreement
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December 21, 2017 / 10:52 PM / in 4 days

BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Announces Terms Of Keybank Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. ANNOUNCES TERMS OF KEYBANK CREDIT AGREEMENT

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - CREDIT AGREEMENT PROVIDES FOR INCREASE IN BORROWING CAPACITY FROM $50 MILLION TO $52.5 MILLION

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - CREDIT AGREEMENT ALSO INCREASES ACCORDION FEATURE BY $50 MILLION TO $150 MILLION

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - REVOLVING FACILITY WILL MATURE ON DEC. 21, 2019, BUT MAY BE EXTENDED FOR AN ADDITIONAL YEAR

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT - AGREEMENT PROVIDES FOR EXTENSION OF REQUIREMENT TO REDUCE OUTSTANDING BORROWINGS TO $52.5 MILLION OR BELOW BY JULY 1, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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