FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust Responds To Cedar Realty Trust
Sections
Featured
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
TOP NEWS
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
No change in Pakistan behaviour despite tough line: U.S. general
Pakistan
No change in Pakistan behaviour despite tough line: U.S. general
SWIFT warns banks on cyber heists as sophistication grows
Technology
SWIFT warns banks on cyber heists as sophistication grows
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 27, 2017 / 5:39 PM / a day ago

BRIEF-Wheeler Real Estate Investment Trust Responds To Cedar Realty Trust

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, INC. RESPONDS TO CEDAR REALTY TRUST, INC.

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT - WHEELER MANAGEMENT, BOARD WILL CONTINUE TO REVIEW OPPORTUNITIES, STRATEGIES DESIGNED TO INCREASE SHAREHOLDER VALUE​

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SAYS ‍WHEELER‘S CORRESPONDENCE ON NOVEMBER 22 DID NOT INCLUDE AN OFFER​

* WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT - ‍ON NOV 22, CO SENT LETTER TO CEDAR‘S BOARD SUGGESTING A POSSIBLE DISCUSSION TO “ENHANCE SHAREHOLDER VALUE” OF BOTH COS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.