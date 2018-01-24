BRIEF-Whirlpool Corp Reports Q4 Loss Per Share of $3.69

Jan 24 (Reuters) - Whirlpool Corp:
* REPORTS FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS; PROVIDES 2018 GUIDANCE
* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $14.50 TO $15.50 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.02 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOR FULL-YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TO GENERATE CASH FROM OPERATING ACTIVITIES OF APPROXIMATELY $1.7 BILLION TO $1.8 BILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $15.52 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PLANS TO CONTINUE REPURCHASING COMMON STOCK THROUGHOUT 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: