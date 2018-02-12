FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Regulatory News
February 12, 2018 / 11:09 AM / a day ago

BRIEF-Wildhorse Resource Development Announces Divestment Of North Louisiana Assets

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Wildhorse Resource Development Corp :

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION ANNOUNCES DIVESTMENT OF NORTH LOUISIANA ASSETS AND ACQUISITION OF LEE COUNTY PROPERTIES

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION ANNOUNCES DIVESTMENT OF NORTH LOUISIANA ASSETS AND ACQUISITION OF LEE COUNTY PROPERTIES

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT CORP - DEAL FOR FOR CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $217 MILLION

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT - CASH PROCEEDS FROM SALE WILL BE USED TO REPAY DEBT OUTSTANDING UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT - DUE TO DEAL, ESTIMATES YEAR END NET DEBT TO ANNUALIZED EBITDAX RATIO BELOW TARGET LEVERAGE OF LESS THAN 2.0X

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT-CO COULD RECEIVE PAYMENTS UP TO $35 MILLION BASED ON NUMBER OF WELLS SPUD BY BUYER ON NORTH LOUISIANA ASSETS OVER NEXT 4 YRS

* WILDHORSE RESOURCE DEVELOPMENT CORP - TO ACQUIRE PRODUCING AND NON-PRODUCING PROPERTIES IN LEE COUNTY, TX FOR ABOUT $19.3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.