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BRIEF-William Hill Sees 2017 Adj. Oper Profit At 290 Mln Stg
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#Consumer Goods and Retail
January 15, 2018 / 7:27 AM / in a day

BRIEF-William Hill Sees 2017 Adj. Oper Profit At 290 Mln Stg

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - William Hill Plc:

* ‍GROUP‘S FULL-YEAR ADJUSTED OPERATING PROFIT 1 FOR 2017 IS EXPECTED TO BE C£290M, C11% UP ON 2016​

* ‍THIS IS AHEAD OF EXPECTATIONS, REFLECTING GOOD MOMENTUM IN BOTH UK AND US MARKETS​

* ALSO REFLECTS ‍STRONGER GROSS WIN MARGIN AND BENEFITS OF TRANSFORMATION PROGRAMME​

* ‍IN NINE WEEKS SINCE TRADING STATEMENT ON 20 NOVEMBER 2017, RETAIL AND ONLINE GROSS WIN MARGINS WERE AHEAD OF EXPECTATIONS​

* ‍WE ARE UNDERTAKING A STRATEGIC REVIEW OF OUR AUSTRALIA BUSINESS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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