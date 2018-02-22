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February 22, 2018 / 9:39 AM / 2 days ago

BRIEF-Wilmar International Posts Q4 Net Profit $‍427.5​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Wilmar International Ltd:

* Q4 NET PROFIT $‍427.5​ MILLION VERSUS $560.8 MILLION A YEAR AGO

* QTRLY REVENUE $11,548.0 MILLION VERSUS $11,947.2 MILLION A YEAR AGO

* ‍PROPOSED A FINAL TAX EXEMPT (ONE-TIER) DIVIDEND OF S$0.07 PER SHARE​

* “BARRING UNFORESEEN CIRCUMSTANCES, PERFORMANCE IN 2018 IS EXPECTED TO BE SATISFACTORY”

* “WE CONTINUE TO WORK ON PROPOSED LISTING OF OUR CHINA OPERATIONS, WITH INTERNAL RESTRUCTURING OF OPERATIONS LARGELY COMPLETED” Source text for Eikon: Further company coverage:

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