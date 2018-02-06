FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Market Jockey
Budget 2018
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Technology
Sports
South Asia
Pictures
#Consumer Goods and Retail
February 6, 2018 / 8:02 AM / a day ago

BRIEF-Windeln.de Initiates Efficiency And Profitability Measures

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Windeln.de SE:

* DGAP-NEWS: WINDELN.DE SE: WINDELN.DE INITIATES EFFICIENCY AND PROFITABILITY MEASURES IN CONTEXT OF UPCOMING CEO CHANGE AND TARGETS BREAK-EVEN EARLY 2019 ALREADY

* STARTING DATE OF DESIGNATED CEO MATTHIAS PEUCKERT ON MAY 1, 2018

* TO EXPLORE DIVESTITURE OF STANDALONE BUSINESS “FEEDO”, TO CLOSE ITALIAN ONLINE SHOP, OFFICE AND WAREHOUSE

* TO INCREASE PROFITABILITY OF SOUTHERN EUROPEAN BUSINESS “BEBITUS” IN SPAIN, PORTUGAL AND FRANCE

* AS A RESULT OF THESE MEASURES, EXPECTS ANNUAL COST SAVINGS OF EUR 5 TO 6 MILLION BASED ON 2017 FINANCIALS

* PLANNED RELOCATION OF CENTRAL WAREHOUSE TO EASTERN EUROPE TEMPORARILY ON HOLD Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.