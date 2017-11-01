BRIEF-Wolters Kluwer 9-month revenues up 3% organically

Nov 1 (Reuters) - WOLTERS KLUWER NV:
* 9-MONTH REVENUES UP 5 PERCENT IN CONSTANT CURRENCIES AND UP 3 PERCENT ORGANICALLY
* NINE-MONTH RECURRING REVENUES SUSTAINED 4% ORGANIC GROWTH (77% OF TOTAL REVENUES)
* 9-MONTH ADJUSTED OPERATING PROFIT UP 10 PERCENT IN CONSTANT CURRENCIES
* NINE-MONTH ADJUSTED FREE CASH FLOW INCREASED OVERALL AND IN CONSTANT CURRENCIES.
* SHARE BUYBACK PROGRAM: ON TRACK TO REPURCHASE EUR 300 MILLION IN 2017
* 12 MONTHS’ ROLLING NET-DEBT-TO-EBITDA WAS 1.9X ON SEPT 30 VERSUS 1.8X YEAR AGO AND 1.7X AT YEAR-END 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)