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March 6, 2018 / 2:16 PM / a day ago

BRIEF-Written Premiums For Commercial Cyber Liability To Hit $6.2 Bln By 2020 - Verisk

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Verisk Projects:

* SAYS WRITTEN PREMIUMS FOR COMMERCIAL CYBER LIABILITY TO REACH $6.2 BILLION BY 2020; SEES ANNUAL GROWTH OF 20-30 PERCENT OVER NEXT FEW YEARS

* SAYS CYBER LIABILITY RISK IS RAPIDLY PERMEATING EVERY BUSINESS THAT HAS ANY DEPENDENCE ON DIGITAL TECHNOLOGY-WHICH MEANS VERY FEW ENTERPRISES ARE EXEMPT. WE SEE RAPID GROWTH BEING POWERED BY GAINS IN SMALL AND MIDSIZE ACCOUNTS AS THE MARKET MATURES. Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Simon Jessop)

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