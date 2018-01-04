BRIEF-WSFS Announces Actions Related To The Tax Cuts And Jobs Act Of 2017

Jan 4 (Reuters) - WSFS Financial Corp:
* WSFS ANNOUNCES ACTIONS RELATED TO THE TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017, AND OTHER YEAR-END NOTEWORTHY ITEMS
* WSFS FINANCIAL - ESTIMATES REVALUATION OF DTA WILL RESULT IN INCREMENTAL INCOME TAX CHARGE OF ABOUT $12 - $13 MILLION IN Q4
* WSFS FINANCIAL CORP - ANTICIPATES A NEGATIVE EARNINGS PER SHARE IMPACT OF ABOUT $0.37 TO $0.40 IN Q4 RESULTING FROM INCOME TAX CHARGE
* WSFS FINANCIAL CORP - CO WILL SURRENDER ALL BANK-OWNED LIFE INSURANCE POLICIES IN 2018
* WSFS FINANCIAL CORP - DECISION TO SURRENDER BOLI POLICIES WILL RESULT IN AN INCREMENTAL INCOME TAX CHARGE OF APPROXIMATELY $8 MILLION IN Q4 2017
* WSFS FINANCIAL CORP - COMPANY ANTICIPATES AN IMPACT ON EPS IN Q4 OF APPROXIMATELY $0.25 RESULTING FROM THE $8 MILLION INCOME TAX CHARGE Source text for Eikon: Further company coverage: