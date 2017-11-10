FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Xior Student Housing net rental income up at 12.2 million euros at end september
Sections
Featured
India plans lending reforms as bankers fear new bad debt crisis
Banking
India plans lending reforms as bankers fear new bad debt crisis
How Saudi Arabia turned on Lebanon's Hariri
Exclusive
Middle East
How Saudi Arabia turned on Lebanon's Hariri
Asia-Pacific leaders say to fight 'unfair trade' in nod to Trump
World
Asia-Pacific leaders say to fight 'unfair trade' in nod to Trump
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
November 10, 2017 / 6:23 AM / in 2 days

BRIEF-Xior Student Housing net rental income up at 12.2 million euros at end september

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 10 (Reuters) - XIOR STUDENT HOUSING NV:

* NET RESULT (IFRS) AT SEPTEMBER 30 EUR 6.6 MILLION VERSUS EUR 2.0 MILLION YEAR AGO

* 9-MONTH AVERAGE OCCUPANCY RATE OF THE PROPERTY PORTFOLIO WAS 97.7 PERCENT

* AT SEPTEMBER 30, NET RENTAL INCOME EUR 12.2 MILLION VERSUS EUR 7.5 MILLION YEAR AGO

* CONFIRMS EXPECTED FY 2017 EPRA EARNINGS OF EUR 1.40 PER SHARE WITH GROSS DIVIDEND OF EUR 1.20

* AT SEPT 30, 2017, PROPERTY PORTFOLIO EUR 450 MILLION, UP 69.3 VERSUS DEC 31 2016

* 9-MONTH EPRA EARNINGS EUR 0.88 PER SHARE, UP 31% Source text : bit.ly/2hY2HC2 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.