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#Regulatory News
February 1, 2018 / 10:00 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Xplore Technologies Entered Amendment To Loan & Security Agreement With BofA

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Xplore Technologies Corp:

* XPLORE TECHNOLOGIES - CO, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARIES ENTERED AMENDMENT TO LOAN & SECURITY AGREEMENT WITH BANK OF AMERICA, N.A., EFFECTIVE JAN 25, 2018

* XPLORE TECHNOLOGIES-AMENDMENT PROVIDES ADDITIONAL BORROWING CAPACITY BY INCREASING MAXIMUM REVOLVER AMOUNT THAT CO CAN BORROW FROM $15 MILLION TO $20 MILLION

* XPLORE -AMENDMENT ALSO ADJUSTS SOME TRIGGERS TO ENHANCED REPORTING BY CO UNDER AGREEMENT&EXTENDS TERMINATION DATE FOR REVOLVING LOANS TO JAN 25, 2021 Source text: (bit.ly/2nvGfSK) Further company coverage:

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