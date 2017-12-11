BRIEF-Yantai North Andre Juice Co Announces Disposal Of Unit Binzhou Andre​

Dec 11 (Reuters) - Yantai North Andre Juice Co Ltd :
* CO ENTERS YANTAI NORTH ANDRE JUICE EQUITY TRANSFER AGREEMENT WITH SHANDONG JINYE
* UNIT ANDRE JUICE ENTERS ANDRE JUICE (BVI) EQUITY TRANSFER AGREEMENT WITH SHANDONG JINYE
* PURSUANT TO AGREEMENTS, SHANDONG JINYE TO ACQUIRE FROM EACH OF CO THEIR RESPECTIVE 75% AND 25% STAKE IN BINZHOU ANDRE
* YANTAI NORTH ANDRE JUICE EQUITY TRANSFER DEAL FOR HK$75 MILLION, ANDRE JUICE (BVI) EQUITY TRANSFER DEAL FOR HK$25 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: