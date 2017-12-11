FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Yantai North Andre Juice Co Announces Disposal Of Unit Binzhou Andre​
Sections
Featured
Golden Globe TV race opens up as old favourites ousted
Entertainment
Golden Globe TV race opens up as old favourites ousted
New York subway attack shows limits of counterterror strategy
U.S.
New York subway attack shows limits of counterterror strategy
PNB launches up to $777 million share sale
PNB launches up to $777 million share sale
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
December 11, 2017 / 3:20 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Yantai North Andre Juice Co Announces Disposal Of Unit Binzhou Andre​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Yantai North Andre Juice Co Ltd :

* CO ENTERS YANTAI NORTH ANDRE JUICE EQUITY TRANSFER AGREEMENT WITH SHANDONG JINYE

* ‍UNIT ANDRE JUICE ENTERS ANDRE JUICE (BVI) EQUITY TRANSFER AGREEMENT WITH SHANDONG JINYE​

* ‍PURSUANT TO AGREEMENTS, SHANDONG JINYE TO ACQUIRE FROM EACH OF CO THEIR RESPECTIVE 75% AND 25% STAKE IN BINZHOU ANDRE​

* ‍YANTAI NORTH ANDRE JUICE EQUITY TRANSFER DEAL FOR HK$75 MILLION, ANDRE JUICE (BVI) EQUITY TRANSFER DEAL FOR HK$25 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.