BRIEF-Yellow Pages Qtrly Loss Per Share ‍$22.33​

Feb 8 (Reuters) - Yellow Pages Ltd:
* YELLOW PAGES LIMITED REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS
* DURING Q4, RECORDED A WRITE-DOWN OF $500 MILLION, WHICH WAS APPLIED TO CERTAIN INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL
* DURING Q4 OF 2017, ALSO WROTE DOWN $7 MILLION OF ASSETS THAT WERE DECOMMISSIONED, NAMELY SOFTWARE
* IN Q4 OF 2017, CUSTOMER COUNT DECREASED 5.2% YEAR-OVER-YEAR
* IN Q4 OF 2017, TOTAL DIGITAL VISITS TO YELLOW PAGES NETWORK OF PROPERTIES GREW 10% YEAR-OVER-YEAR TO 164 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: