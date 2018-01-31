BRIEF-YRC Worldwide Extends Maturity Of CDA Notes

Jan 31 (Reuters) - YRC Worldwide Inc:
* YRC WORLDWIDE INC - EXTENDED MATURITY OF ITS CONTRIBUTION DEFERRAL AGREEMENT (CDA) NOTES FROM DECEMBER 2019 TO DECEMBER 2022
* YRC WORLDWIDE INC - AS PART OF EXTENSION, COMPANY PAID $25 MILLION THAT REDUCED OUTSTANDING PRINCIPAL OF NOTES TO $75.1 MILLION
* YRC WORLDWIDE INC - AGREEMENT TO EXTEND ALSO INCLUDES AN ANNUAL PRINCIPAL PAYMENT OF 2%
* YRC WORLDWIDE INC - IN CONNECTION WITH CDA AMENDMENT, CO AMENDED ITS ASSET-BASED LOAN (ABL) AGREEMENT TO ALLOW FOR CDA REFINANCING Source text for Eikon: Further company coverage: