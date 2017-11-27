FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Zayo To Acquire Spread Networks
Sections
Featured
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
TOP NEWS
Ivanka Trump calls for closing gender gap in business
No change in Pakistan behaviour despite tough line: U.S. general
Pakistan
No change in Pakistan behaviour despite tough line: U.S. general
SWIFT warns banks on cyber heists as sophistication grows
Technology
SWIFT warns banks on cyber heists as sophistication grows
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
November 27, 2017 / 1:09 PM / 2 days ago

BRIEF-Zayo To Acquire Spread Networks

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Zayo Group Holdings Inc:

* ZAYO TO ACQUIRE SPREAD NETWORKS

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC - DEAL FOR ‍$127 MILLION IN CASH​

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC- ‍ALL-CASH TRANSACTION IS EXPECTED TO BE FUNDED WITH CASH ON HAND AND DEBT​

* ZAYO GROUP - ‍FOR QUARTER ENDING DEC 31, 2017, SPREAD NETWORKS EXPECTED TO GENERATE $22.8 MILLION IN ANNUALIZED REVENUE,$7.5 MILLION IN ANNUALIZED EBITDA​

* ZAYO GROUP HOLDINGS INC- ‍ZAYO EXPECTS TO REACH $10.5 MILLION IN ANNUALIZED EBITDA FROM SPREAD ACQUISITION BY SEPTEMBER 30, 2018 QUARTER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.