FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 22, 2018 / 11:59 AM / a day ago

BRIEF-Zebra Technologies Q4 Earnings Per Share $0.07

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Zebra Technologies Corp:

* ZEBRA TECHNOLOGIES ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $2.33

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.07

* Q4 SALES $1.03 BILLION

* SEES Q1 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.95 TO $2.15

* SEES FY 2018 SALES UP ABOUT 4 TO 7 PERCENT

* SEES Q1 2018 SALES UP ABOUT 7 TO 10 PERCENT

* ZEBRA TECHNOLOGIES - ‍FOR FULL YEAR 2018, COMPANY EXPECTS TO GENERATE FREE CASH FLOW OF AT LEAST $475 MILLION AND CONTINUE TO REDUCE FINANCIAL LEVERAGE​

* ‍ADJUSTED EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 19% TO 20% FOR FULL YEAR 2018​

* ‍ADJUSTED EBITDA MARGIN IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 18.5% TO 19.0% FOR Q1 2018​

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.63, REVENUE VIEW $895.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $3.80 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.12, REVENUE VIEW $984.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.