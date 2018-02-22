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February 22, 2018 / 10:14 AM / 2 days ago

BRIEF-ZetaDisplay: ProntoTV Signs Agreement With Leading Pharmacy Chain In Europe

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - ZETADISPLAY AB:

* ZETADISPLAY: PRONTOTV HAS SIGNED AN AGREEMENT WITH A LEADING PHARMACY CHAIN IN EUROPE

* AGREEMENT IS THREE YEARS WITH POSSIBILITY OF ONE-YEAR EXTENSION AND COVERING ALL COUNTRIES

* ‍AGREEMENT IS THREE YEARS WITH POSSIBILITY OF ONE-YEAR EXTENSION AND COVERING ALL COUNTRIES​

* FIRST TWO COUNTRIES, WHERE ROLLOUT WILL TAKE PLACE IN 2018, ARE TO SWEDEN AND NORWAY

* ‍ESTIMATES THAT VALUE OF AGREEMENT EXCEEDS APPROXIMATELY SEK 12 MILLION​

* ‍FIRST TWO COUNTRIES, WHERE ROLLOUT WILL TAKE PLACE IN 2018, ARE TO SWEDEN AND NORWAY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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