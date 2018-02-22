BRIEF-ZetaDisplay: ProntoTV Signs Agreement With Leading Pharmacy Chain In Europe

Feb 22 (Reuters) - ZETADISPLAY AB:
* ZETADISPLAY: PRONTOTV HAS SIGNED AN AGREEMENT WITH A LEADING PHARMACY CHAIN IN EUROPE
* AGREEMENT IS THREE YEARS WITH POSSIBILITY OF ONE-YEAR EXTENSION AND COVERING ALL COUNTRIES
* AGREEMENT IS THREE YEARS WITH POSSIBILITY OF ONE-YEAR EXTENSION AND COVERING ALL COUNTRIES
* FIRST TWO COUNTRIES, WHERE ROLLOUT WILL TAKE PLACE IN 2018, ARE TO SWEDEN AND NORWAY
* ESTIMATES THAT VALUE OF AGREEMENT EXCEEDS APPROXIMATELY SEK 12 MILLION
* FIRST TWO COUNTRIES, WHERE ROLLOUT WILL TAKE PLACE IN 2018, ARE TO SWEDEN AND NORWAY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)