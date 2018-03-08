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March 8, 2018 / 11:21 PM / in 20 hours

BRIEF-ZTO Reports Qtrly ‍earnings Per ADS Were US$0.26​

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Zto Express (Cayman) Inc:

* ZTO REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

* Q4 REVENUE RMB 4.331 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW RMB 4.06 BILLION

* QTRLY ‍EARNINGS PER ADS WERE US$0.26​

* ADJUSTED NET INCOME IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF US$103.0 MILLION TO US$107.6 MILLION IN Q1 OF 2018​

* ‍PARCEL VOLUME FOR Q1 OF 2018 IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF 1,504 MILLION TO 1,527 MILLION​

* ‍BOARD OF DIRECTORS HAS APPROVED A SPECIAL DIVIDEND OF US$0.20 PER ADS FOR 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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