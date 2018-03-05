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March 5, 2018 / 12:29 PM / in 2 days

BRIEF-Zynerba Pharma Plans To Conduct Single Pivotal Study Of ZYN002 In Fragile X Syndrome To Support NDA Filing

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Zynerba Pharmaceuticals Inc:

* ZYNERBA PHARMACEUTICALS ANNOUNCES POSITIVE MEETING WITH U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AND PLANS TO CONDUCT A SINGLE PIVOTAL STUDY OF ZYN002 IN FRAGILE X SYNDROME TO SUPPORT AN NDA FILING

* ZYNERBA - EXPECTS TO INITIATE SINGLE PIVOTAL STUDY MID-YEAR 2018 TO SUPPORT NDA FOR ZYN002 IN FXS

* ZYNERBA PHARMACEUTICALS SAYS FDA & CO ARE IN AGREEMENT OVER PRIMARY & KEY SECONDARY ENDPOINTS FOR ZYN002 IN FRAGILE X SYNDROME Source text for Eikon: Further company coverage:

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