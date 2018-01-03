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BRIEF-Zynerba Pharmaceuticals Inc ‍Plans To Initiate Phase 2 Development Of ZYN001 In Tourette Syndrome By Year End ​
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#Regulatory News
January 3, 2018 / 9:38 PM / a day ago

BRIEF-Zynerba Pharmaceuticals Inc ‍Plans To Initiate Phase 2 Development Of ZYN001 In Tourette Syndrome By Year End ​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 3 (Reuters) - Zynerba Pharmaceuticals Inc:

* ZYNERBA PHARMACEUTICALS PROVIDES 2018 CLINICAL AND CORPORATE UPDATE

* ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC - ‍PLANS TO INITIATE PHASE 2 DEVELOPMENT OF ZYN001 IN TOURETTE SYNDROME BY YEAR END 2018​

* ZYNERBA - BELIEVES IT CAN FUND OPERATIONS AND CAPITAL REQUIREMENTS WELL INTO 2019

* ZYNERBA PHARMACEUTICALS - WILL CONCENTRATE ITS FOCUS ON RARE AND NEAR-RARE NEUROLOGICAL AND PSYCHIATRIC DISORDERS WITH HIGH UNMET MEDICAL NEEDS​

* ZYNERBA - ‍IN 2018, CO INTENDS TO DEVELOP ZYN002 IN PIVOTAL PHASE 2/3 PROGRAM IN FRAGILE X SYNDROME AND IN PHASE 2 PROGRAMS IN REFRACTORY EPILEPSIES​

* ZYNERBA PHARMACEUTICALS INC - ‍PLAN TO INITIATE A PIVOTAL STUDY FOR ZYN002 IN FXS THAT SHOULD READ OUT IN 2019​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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