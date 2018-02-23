FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 23, 2018 / 1:49 PM / Updated 13 hours ago

CORRECTED-(OFFICIAL)-BRIEF-Appian reports Q4 loss of 11 cents per share (Feb. 22)

Reuters Staff

2 Min Read

(In Feb. 22 Brief, corrects 6th bullet to loss per share forecast is 62-65 cents, not 53-54 cents, after company issues correction) Appian Corp:

* APPIAN ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.08

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.11

* Q4 REVENUE ROSE 50 PERCENT TO $50.6 MILLION

* SEES Q1 2018 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.17 TO $0.18

* SEES FY 2018 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.62 TO $0.65

* SEES FY 2018 REVENUE $198.1 MILLION TO $201.1 MILLION

* SEES FY 2018 REVENUE UP 12 TO 14 PERCENT

* SEES Q1 2018 REVENUE $46 MILLION TO $46.2 MILLION

* SEES Q1 2018 REVENUE UP 20 TO 21 PERCENT

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.16, REVENUE VIEW $41.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.11, REVENUE VIEW $45.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.46, REVENUE VIEW $196.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Company's amended SEC filing with correct figures: bit.ly/2EPdonR Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.