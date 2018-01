TABLE-India Commercial Papers dealt for December 2017

Jan 1 (Reuters)- Below are the details of India commercial papers dealt in the primary market for December 2017. (10 million = 1 crore) ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISSUER INVESTOR MATURITY RATING DEALT VOLUME VALUE TRADED YTM(%) IN MLNS DATE DATE ----------------------------------------------------------------------------------------------- PRIMARY MARKET -------------- CPCL MF 26-Feb-18 ICRA A1+ 6.3100 1500 02-Jan-18 29-Dec-17 L&T FINANCE MF 27-Mar-18 CARE A1+ 6.9500 3000 29-Dec-17 29-Dec-17 TATA MOTORS* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.3100 2000 - 29-Dec-17 HDFC LTD* - 6 MONTHS ICRA A1+ 7.4700 10000 - 29-Dec-17 KALPATARU* - MAR END CARE A1+ 6.6000 3000 - 29-Dec-17 ABFL MFS 3 MONTHS ICRA A1+ 6.9700 3000 28-Dec-17 28-Dec-17 EXIM MFS 1-Mar-18 CRISIL A1+ 6.2900 7000 02-Jan-18 28-Dec-17 RCF* - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.3800 2000 - 28-Dec-17 NHB BKS 1-Mar-18 CRISIL A1+ 6.2900 6000 03-Jan-18 28-Dec-17 L&T FINANCE MF 27-Mar-18 CARE A1+ 6.9800 4000 28-Dec-17 28-Dec-17 GIC HF - 23-Mar-18 ICRA A1+ 6.5800 1000 04-Jan-18 28-Dec-17 BLUE STAR - 27-Mar-18 CARE A1+ 6.4300 500 03-Jan-18 28-Dec-17 ABFL MFS 27-Mar-18 ICRA A1+ 6.8500 5000 02-Jan-18 28-Dec-17 TMFL* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.8800 2250 - 28-Dec-17 TATA CAP HSG* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.6600 2000 - 28-Dec-17 ABFL BKS & MFS 3 MONTHS ICRA A1+ 6.9900 7000 27-Dec-17 27-Dec-17 RELIANCE JIO* - 2 MONTHS CARE A1+ 6.4500 3000 - 27-Dec-17 HDFC LTD MF 3-Apr-18 ICRA A1+ 7.2500 20000 03-Jan-18 27-Dec-17 PNB HSG FIN MF 20-Jun-18 CARE A1+ 7.4500 5500 04-Jan-18 27-Dec-17 ABFL - 27-Mar-18 ICRA A1+ 6.8500 - 02-Jan-18 27-Dec-17 NAT FERT* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.4700 6000 - 27-Dec-17 ONGC MANG* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.4800 1000 - 27-Dec-17 ISEC LTD BK 2 MONTHS CRISIL A1+ 7.0500 250 28-Dec-17 26-Dec-17 ISEC LTD MF 2 MONTHS CRISIL A1+ 7.0500 500 29-Dec-17 26-Dec-17 SIDBI MF 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.2600 7000 02-Jan-18 26-Dec-17 SIDBI MF 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.2800 5000 02-Jan-18 26-Dec-17 CHAMBAL FERT MF 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.3700 3250 01-Jan-18 26-Dec-17 RELIANCE JIO* - 2 MONTHS CARE A1+ 6.4900 5000 - 26-Dec-17 AXIS FIN LTD* - 3 MONTHS IND A1+ 6.9900 3000 - 26-Dec-17 SBI CARDS* - END MAR CRISIL A1+ 7.0300 1000 - 26-Dec-17 EXIM - 12-Jan-18 CRISIL A1+ 6.6000 5000 29-Dec-17 26-Dec-17 TATA CAP HSG* - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.7200 - - 22-Dec-17 TATA CAP HSG* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.7600 - - 22-Dec-17 ABHFL - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.4900 - 02-Jan-17 22-Dec-17 NAT FERT* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.7000 11500 - 22-Dec-17 GNFC BKS 15-Mar-18 ICRA A1+ 6.5000 2000 02-Jan-17 22-Dec-17 EXIM - 23-Feb-18 CRISIL A1+ 6.4900 2000 22-Dec-17 21-Dec-17 NABARD BANK 1-Mar-18 CRISIL A1+ 6.5500 14000 29-Dec-17 21-Dec-17 CAPITAL FIRST* - 3 MONTHS CARE A1+ 7.1800 250 - 21-Dec-17 GIC HF - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.8000 1500 27-Dec-17 21-Dec-17 GRUH FIN* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.7500 5000 - 21-Dec-17 IBULLS COMM* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 7.0500 7500 - 20-Dec-17 NABARD BKS & MFS 1-Mar-18 CRISIL A1+ 6.4500 20000 27-Dec-17 20-Dec-17 NABHA POWER* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.5500 2000 - 20-Dec-17 INDIABULLS HF MF 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.5700 - - 19-Dec-17 INDIABULLS HF MF 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.5800 - - 19-Dec-17 GRUH FINANCE* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.6000 4000 - 19-Dec-17 HDFC LTD BKS, MF 3 MONTHS ICRA A1+ 6.6000 25000 - 19-Dec-17 PNB HSG FIN - 60 DAYS CARE A1+ 6.5900 1000 22-Dec-17 19-Dec-17 ISEC LTD MF 3 MONTHS CRISIL A1+ 7.0000 500 22-Dec-17 19-Dec-17 TATA POWER* - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.4900 1000 - 19-Dec-17 NABARD* - 1-Mar-18 CRISIL A1+ 6.3800 11000 - 18-Dec-17 IRFC* - 7-Mar-18 ICRA A1+ 6.3500 30000 - 18-Dec-17 GIC HF MFS 9-Mar-18 ICRA A1+ 6.6000 1500 21-Dec-17 18-Dec-17 EXIM MF 29-Dec-17 CRISIL A1+ 6.2500 11000 19-Dec-17 18-Dec-17 ABFL - 7-Mar-18 ICRA A1+ 6.9000 - 19-Dec-17 18-Dec-17 NAT FERT* - 77 DAYS ICRA A1+ 6.4500 750 - 18-Dec-17 L&T LTD* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.3800 10000 - 18-Dec-17 HT MEDIA* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.4700 1000 - 18-Dec-17 TATA VALUE* - 3 MONTHS CARE A1+ 6.6000 500 - 15-Dec-17 GRUH FINANCE* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.4900 1000 - 15-Dec-17 L&T FINANCE MF 3 MONTHS CARE A1+ 6.9500 6000 19-Dec-17 15-Dec-17 NABARD - 28-Feb-18 CRISIL A1+ 6.3200 5500 19-Dec-17 14-Dec-17 GODREJ IND* - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.3400 1000 - 14-Dec-17 KMPL* - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.8900 - - 14-Dec-17 KMPL* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.8900 - - 14-Dec-17 RELIANCE JIO* - 2 MONTHS CARE A1+ 6.3300 1000 14-Dec-17 13-Dec-17 COROMANDEL* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.3800 500 - 13-Dec-17 NABHA POWER* - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.3800 3000 - 13-Dec-17 L&T LTD* - 1 MONTH CRISIL A1+ 6.3900 - - 13-Dec-17 L&T LTD* - JAN END CRISIL A1+ 6.3400 - - 13-Dec-17 L&T INFRA MFS 14-Mar-18 CARE A1+ 6.9100 500 14-Dec-17 13-Dec-17 TATA HSG DEV* - 3 MONTHS CARE A1+ 6.5400 1000 - 13-Dec-17 ICICI HF* - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.5000 1500 - 13-Dec-17 GNFC BKS 21-Mar-18 ICRA A1+ 6.4000 500 22-Dec-17 13-Dec-17 NABARD - 14-Feb-18 CRISIL A1+ 6.2600 4750 15-Dec-17 12-Dec-17 L&T FINANCE MF 13-Mar-18 CARE A1+ 6.8900 2250 12-Dec-17 12-Dec-17 ICICI SEC MF 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.9300 1000 15-Dec-17 12-Dec-17 SUNDARAM FIN* - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.8500 1000 - 12-Dec-17 BAJAJ FINANCE* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.5000 500 - 12-Dec-17 RELIANCE JIO* - 2 MONTHS CARE A1+ 6.2600 1000 - 11-Dec-17 JMF PRODUCTS MF 12-Feb-18 ICRA A1+ 7.0400 500 12-Dec-17 11-Dec-17 HDFC LTD* - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.4400 20000 - 11-Dec-17 NABHA POWER* - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.3000 5000 - 11-Dec-17 JMF CREDIT SOL MFS 13-Mar-18 ICRA A1+ 7.1500 1000 13-Dec-17 11-Dec-17 JMF PRODUCTS MF 9-Mar-18 ICRA A1+ 7.1000 750 11-Dec-17 08-Dec-17 CPCL BKS 2-Feb-18 ICRA A1+ 6.2500 1000 15-Dec-17 08-Dec-17 ABFL MF 2 MONTHS ICRA A1+ 6.8200 350 08-Dec-17 08-Dec-17 INDIABULLS HF - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.4900 - - 08-Dec-17 ICICI HF* - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.4500 1000 - 08-Dec-17 TATA CAP FIN* - FEB END ICRA A1+ 6.8400 1000 - 08-Dec-17 FEDBANK FIN - 61 DAYS CRISIL A1+ 7.0200 250 08-Dec-17 07-Dec-17 AFCONS INFRA* - JAN END ICRA A1+ 6.4500 500 - 07-Dec-17 TATA CAP FIN* - 6 MONTHS ICRA A1+ 7.2000 2000 - 07-Dec-17 CPCL BKS 2-Feb-18 ICRA A1+ 6.2500 1500 12-Dec-17 07-Dec-17 ONGC MANG* - 1 MONTH ICRA A1+ 6.2900 1500 - 07-Dec-17 L&T FINANCE MF 29-Dec-17 CARE A1+ 6.7000 11000 - 07-Dec-17 L&T FINANCE MF END JUN CARE A1+ 7.3500 7000 - 07-Dec-17 TATA HSG DEV* - 3 MONTHS CARE A1+ 6.4900 1000 - 07-Dec-17 HERO FINCORP* - END FEB CRISIL A1+ 6.8300 2000 - 07-Dec-17 JMF CREDIT SOL MF 9-Mar-18 ICRA A1+ 7.1500 1000 11-Dec-17 07-Dec-17 JMF CAP LTD MF 9-Mar-18 ICRA A1+ 7.1500 500 11-Dec-17 07-Dec-17 L&T INFRA - 28-Dec-17 CARE A1+ 6.7000 500 08-Dec-17 07-Dec-17 GIC HF* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.4500 2000 - 07-Dec-17 NABARD BKS, MFS 30-Jan-18 CRISIL A1+ 6.2500 3500 08-Dec-17 06-Dec-17 TV 18* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.2900 500 - 06-Dec-17 NETWORK 18* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.2900 500 - 06-Dec-17 GODREJ IND MF 8-Mar-18 ICRA A1+ 6.2800 600 08-Dec-17 06-Dec-17 L&T LTD* - 1 MONTH CRISIL A1+ 6.2700 5000 - 06-Dec-17 JMFPL MF 8-Mar-18 ICRA A1+ 7.1000 750 08-Dec-17 06-Dec-17 ABFL MF 2 MONTHS ICRA A1+ 6.8300 - 07-Dec-17 06-Dec-17 RELIANCE JIO* - 2 MONTHS CARE A1+ 6.2600 2000 - 06-Dec-17 L&T FINANCE MF 29-Dec-17 CARE A1+ 6.7000 9500 07-Dec-17 06-Dec-17 SIDBI - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.2300 5000 - 06-Dec-17 FEDBANK FIN - 60 DAYS CRISIL A1+ 7.0200 250 08-Dec-17 06-Dec-17 TATA CAP FIN* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.8200 4000 - 06-Dec-17 SHRIRAM CITY - 2 MONTHS CARE A1+ 6.8500 2000 08-Dec-17 06-Dec-17 ADANI PORTS* - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.2800 1000 - 06-Dec-17 ICICI SEC MF 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.9000 1250 07-Dec-17 05-Dec-17 ABHFL MF 2 MONTHS ICRA A1+ 6.4600 1000 05-Dec-17 05-Dec-17 TATA CAP HSG* - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.4600 1000 - 05-Dec-17 TMFL* - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.8900 3500 - 05-Dec-17 ABFL - 6-Feb-18 ICRA A1+ 6.8300 - 06-Dec-17 05-Dec-17 SHRIRAM CITY MF 5-Feb-18 CARE A1+ 6.8700 1500 07-Dec-17 05-Dec-17 CHOLA INVEST - 2 MONTHS ICRA A1+ 6.8900 2500 - 05-Dec-17 SUNDARAM FIN MF 3 MONTHS ICRA A1+ 6.8300 2500 06-Dec-17 05-Dec-17 NABARD BKS, MFS 2-Feb-18 CRISIL A1+ 6.2500 20000 08-Dec-17 05-Dec-17 LIC HSG FIN* - 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.4500 3000 - 05-Dec-17 AXIS FIN LTD* - 2 MONTHS IND A1+ 6.8200 2000 - 05-Dec-17 L&T FINANCE - 27-Dec-17 CARE A1+ 6.7000 10000 05-Dec-17 05-Dec-17 L&T FINANCE - 28-Dec-17 CARE A1+ 6.7000 5000 06-Dec-17 05-Dec-17 L&T FIN HOLD - 5-Feb-18 CARE A1+ 6.8700 3000 07-Dec-17 05-Dec-17 L&T HSG - 5-Feb-18 CARE A1+ 6.4600 1000 07-Dec-17 05-Dec-17 L&T INFRA - 28-Dec-17 CARE A1+ 6.7000 5500 06-Dec-17 05-Dec-17 HUDCO BKS, MFS 31-May-18 CARE A1+ 6.7800 10000 07-Dec-17 05-Dec-17 JMF PRODUCTS MFS 23-Mar-18 ICRA A1+ 7.2000 4000 07-Dec-17 04-Dec-17 NABARD BKS, MF 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.2700 20000 07-Dec-17 04-Dec-17 NABHA POWER* - NABHA POWER* - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.3000 4000 - 04-Dec-17 KEC INTER* - 3 MONTHS ICRA A1+ 6.5100 750 - 04-Dec-17 IBULLS HSG BKS, MF 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.4700 3500 05-Dec-17 04-Dec-17 IBULLS HSG BKS, MF 3 MONTHS CRISIL A1+ 6.5000 6000 - 04-Dec-17 NHB MF 28-Dec-17 CRISIL A1+ 6.0900 5000 06-Dec-17 04-Dec-17 PNB HSG FIN MF 6 MONTHS CARE A1+ 7.0700 1500 07-Dec-17 04-Dec-17 CHAMBAL FERT - 2 MONTHS CRISIL A1+ 6.3000 2000 07-Dec-17 04-Dec-17 CHAMBAL FERT - 6-Mar-18 CRISIL A1+ 6.3500 2000 06-Dec-17 04-Dec-17 ===============================================================================================