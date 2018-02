UPDATE 6-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Feb 17 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second day of between Tasmania and Western Australia on Friday at Hobart, Australia Western Australia trail Tasmania by 188 runs with 5 wickets remaining Tasmania 1st innings Beau Webster b Andrew Holder 8 Alex Doolan c Jonathan Wells b Andrew Holder 12 George Bailey lbw Simon Mackin 10 Jake Doran b William Bosisto 37 Matthew Wade b Liam Guthrie 139 Ben McDermott c Ashton Turner b Alex Bevilaqua 14 Simon Milenko b Liam Guthrie 78 Tom Rogers c William Bosisto b Liam Guthrie 48 Sam Rainbird c Liam Guthrie b Clint Hinchliffe 40 Andrew Fekete Not Out 1 Extras 7b 18lb 11nb 0pen 8w 44 Total (115.4 overs) 431 decl Fall of Wickets : 1-32 Webster, 2-45 Doolan, 3-51 Bailey, 4-133 Doran, 5-159 McDermott, 6-339 Milenko, 7-344 Wade, 8-425 Rainbird, 9-431 Rogers Did Not Bat : Meredith Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Simon Mackin 30 10 65 1 2.17 1w 2nb Liam Guthrie 22.4 3 104 3 4.59 1w 1nb Alex Bevilaqua 20 5 67 1 3.35 2w 1nb Andrew Holder 22 6 74 2 3.36 3nb Hilton Cartwright 11 2 56 0 5.09 4nb William Bosisto 4 1 26 1 6.50 Clint Hinchliffe 6 0 14 1 2.33 .............................................................. Western Australia 1st innings William Bosisto lbw Andrew Fekete 1 Josh Philippe lbw Andrew Fekete 11 Hilton Cartwright c Alex Doolan b Sam Rainbird 11 Ashton Turner c Beau Webster b Riley Meredith 19 Jonathan Wells c Matthew Wade b Tom Rogers 13 Clint Hinchliffe c Matthew Wade b Sam Rainbird 1 Josh Inglis c Beau Webster b Tom Rogers 0 Andrew Holder Not Out 2 Alex Bevilaqua b Tom Rogers 4 Liam Guthrie c Matthew Wade b Tom Rogers 4 Simon Mackin c Ben McDermott b Simon Milenko 0 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 0w 1 Total (27.5 overs) 67 all out Fall of Wickets : 1-8 Bosisto, 2-23 Philippe, 3-23 Cartwright, 4-50 Turner, 5-57 Hinchliffe, 6-57 Wells, 7-58 Inglis, 8-62 Bevilaqua, 9-66 Guthrie, 10-67 Mackin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Andrew Fekete 7 2 20 2 2.86 Riley Meredith 7 2 25 1 3.57 1nb Sam Rainbird 8 3 12 2 1.50 Tom Rogers 3 1 9 4 3.00 Simon Milenko 2.5 2 1 1 0.35 ........................................................ Western Australia 2nd innings William Bosisto b Tom Rogers 21 Josh Philippe c Beau Webster b Andrew Fekete 74 Hilton Cartwright c Ben McDermott b Sam Rainbird 19 Ashton Turner Not Out 33 Jonathan Wells c Matthew Wade b Andrew Fekete 6 Clint Hinchliffe lbw Sam Rainbird 0 Josh Inglis Not Out 4 Extras 4b 9lb 6nb 0pen 0w 19 Total (32.0 overs) 176-5 Fall of Wickets : 1-82 Bosisto, 2-129 Cartwright, 3-129 Philippe, 4-141 Wells, 5-142 Hinchliffe To Bat : Holder, Bevilaqua, Guthrie, Mackin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Andrew Fekete 11 2 41 2 3.73 Sam Rainbird 12 3 38 2 3.17 4nb Riley Meredith 5 0 26 0 5.20 Tom Rogers 9 3 29 1 3.22 Simon Milenko 3 0 29 0 9.67 2nb ............................... Umpire Greg Davidson Umpire Abhijit Deshmukh Match Referee Daryl Harper