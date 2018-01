Big Bash League Scoreboard

Jan 12 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 26 between Melbourne Renegades and Melbourne Stars on Friday at Melbourne, Australia Melbourne Stars win by 23 runs Melbourne Stars 1st innings Peter Handscomb c Beau Webster b Mohammad Nabi 41 Ben Dunk lbw Mohammad Nabi 0 Kevin Pietersen c Matt Short b Jack Wildermuth 74 Glenn Maxwell Not Out 31 Seb Gotch c Tim Ludeman b Kane Richardson 9 James Faulkner Not Out 10 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 2w 2 Total (20.0 overs) 167-4 Fall of Wickets : 1-2 Dunk, 2-112 Handscomb, 3-119 Pietersen, 4-132 Gotch Did Not Bat : Gulbis, Hastings, Coleman, Worrall, Fallins Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Nabi 4 0 15 2 3.75 1w Jon Holland 2 0 21 0 10.50 Kane Richardson 4 0 36 1 9.00 Dwayne Bravo 4 0 38 0 9.50 1w Jack Wildermuth 4 0 27 1 6.75 Brad Hogg 2 0 30 0 15.00 ........................................................... Melbourne Renegades 1st innings Tim Ludeman c Glenn Maxwell b Jackson Coleman 13 Marcus Harris c Evan Gulbis b Jackson Coleman 0 Matt Short c Seb Gotch b John Hastings 16 Dwayne Bravo c Glenn Maxwell b Evan Gulbis 26 Tom Cooper c Kevin Pietersen b Jackson Coleman 19 Mohammad Nabi c Glenn Maxwell b James Faulkner 23 Beau Webster b Daniel Worrall 9 Jack Wildermuth c Glenn Maxwell b John Hastings 23 Kane Richardson Not Out 9 Jon Holland b Daniel Worrall 1 Brad Hogg Not Out 1 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 2w 4 Total (20.0 overs) 144-9 Fall of Wickets : 1-2 Harris, 2-24 Ludeman, 3-33 Short, 4-56 Cooper, 5-91 Bravo, 6-102 Nabi, 7-125 Webster, 8-138 Wildermuth, 9-142 Holland Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Daniel Worrall 4 0 25 2 6.25 1w Jackson Coleman 4 0 27 3 6.75 Daniel Fallins 3 0 19 0 6.33 John Hastings 4 0 28 2 7.00 1w James Faulkner 3 0 25 1 8.33 Evan Gulbis 2 0 18 1 9.00 ................................... Umpire Michael Graham-Smith Umpire Geoffrey Joshua Video David Shepard Match Referee Daryl Harper