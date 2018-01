Big Bash League Scoreboard

Jan 15 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 29 between Hobart Hurricanes and Brisbane Heat on Monday at Hobart, Australia Hobart Hurricanes win by 6 wickets Brisbane Heat 1st innings Sam Heazlett c Matthew Wade b Clive Rose 5 Brendon McCullum c George Bailey b Tymal Mills 51 Joe Burns c Alex Doolan b D'Arcy Short 38 Alex Ross b Cameron Boyce 4 Ben Cutting Run Out George Bailey 30 Jimmy Peirson c D'Arcy Short b Daniel Christian 16 Cameron Gannon c George Bailey b Jofra Archer 9 Mark Steketee b Jofra Archer 5 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 5w 7 Total (20.0 overs) 165-8 Fall of Wickets : 1-6 Heazlett, 2-65 Burns, 3-85 Ross, 4-112 McCullum, 5-137 Cutting, 6-152 Peirson, 7-161 Gannon, 8-165 Steketee Did Not Bat : Doggett, Shah, Swepson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Clive Rose 3 0 26 1 8.67 2w Jofra Archer 4 0 32 2 8.00 Tymal Mills 4 0 41 1 10.25 2w D'Arcy Short 3 0 24 1 8.00 Cameron Boyce 4 0 28 1 7.00 1w Daniel Christian 2 0 12 1 6.00 ....................................................... Hobart Hurricanes 1st innings Alex Doolan c Cameron Gannon b Joe Burns 10 D'Arcy Short c Joe Burns b Mark Steketee 59 George Bailey c Cameron Gannon b Ben Cutting 19 Daniel Christian c Alex Ross b Brendan Doggett 23 Ben McDermott Not Out 32 Matthew Wade Not Out 11 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 8w 12 Total (18.2 overs) 166-4 Fall of Wickets : 1-10 Doolan, 2-83 Bailey, 3-121 Christian, 4-125 Short Did Not Bat : Milenko, Archer, Boyce, Rose, Mills Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Joe Burns 1 0 10 1 10.00 Yasir Shah 4 0 28 0 7.00 Mark Steketee 4 0 38 1 9.50 Brendan Doggett 4 0 43 1 10.75 2w 1nb Mitchell Swepson 4 0 31 0 7.75 2w Ben Cutting 1.2 0 14 1 10.50 1nb ................................ Umpire Gerard Abood Umpire Anthony Wilds Video Phillip Gillespie Match Referee David Talalla