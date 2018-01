Big Bash League Scoreboard

Jan 24 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 37 between Sydney Thunder and Melbourne Renegades on Wednesday at Canberra, Australia Melbourne Renegades win by 9 runs Melbourne Renegades 1st innings Marcus Harris b Chris Green 64 Matt Short st Jay Lenton b Fawad Ahmed 28 Tom Cooper Run Out Ben Rohrer 11 Dwayne Bravo c&b Mitchell McClenaghan 16 Kieron Pollard c Chris Green b Gurinder Sandhu 23 Jack Wildermuth c Aiden Blizzard b Gurinder Sandhu 14 Tim Ludeman Not Out 5 Beau Webster Not Out 18 Extras 0b 4lb 1nb 0pen 5w 10 Total (20.0 overs) 189-6 Fall of Wickets : 1-77 Short, 2-100 Cooper, 3-112 Harris, 4-134 Bravo, 5-164 Pollard, 6-164 Wildermuth Did Not Bat : Richardson, Tremain, Holland Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Gurinder Sandhu 4 0 37 2 9.25 Mitchell McClenaghan 4 0 48 1 12.00 3w 1nb Chris Green 4 0 36 1 9.00 Shane Watson 4 0 37 0 9.25 1w Fawad Ahmed 4 0 27 1 6.75 1w ...................................................................... Sydney Thunder 1st innings James Vince c Jon Holland b Chris Tremain 1 Kurtis Patterson c Beau Webster b Chris Tremain 3 Shane Watson c Kieron Pollard b Jack Wildermuth 22 Jay Lenton c Beau Webster b Jon Holland 23 Arjun Nair c Kieron Pollard b Kane Richardson 45 Ben Rohrer c Jack Wildermuth b Kane Richardson 48 Chris Green c Jack Wildermuth b Kieron Pollard 22 Aiden Blizzard c Matt Short b Kane Richardson 2 Gurinder Sandhu c Beau Webster b Kane Richardson 0 Mitchell McClenaghan lbw Kieron Pollard 9 Fawad Ahmed Not Out 1 Extras 0b 3lb 1nb 0pen 0w 4 Total (20.0 overs) 180 all out Fall of Wickets : 1-1 Vince, 2-13 Patterson, 3-46 Watson, 4-51 Lenton, 5-135 Nair, 6-143 Rohrer, 7-148 Blizzard, 8-149 Sandhu, 9-176 Green, 10-180 McClenaghan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tom Cooper 1 0 1 0 1.00 Chris Tremain 4 0 33 2 8.25 Kane Richardson 4 0 22 4 5.50 Dwayne Bravo 4 0 43 0 10.75 Jack Wildermuth 3 0 43 1 14.33 Jon Holland 2 0 16 1 8.00 Kieron Pollard 2 0 19 2 9.50 1nb ............................... Umpire Shawn Craig Umpire John Ward Video Donovan Koch Match Referee Robert Stratford