Big Bash League Scoreboard

Feb 2 (OPTA) - Scoreboard at close of play of semi final 2 between Adelaide Strikers and Melbourne Renegades on Friday at Adelaide, Australia Adelaide Strikers win by 1 run Adelaide Strikers 1st innings Jono Dean c Kieron Pollard b Chris Tremain 19 Jake Weatherald c Jon Holland b Kieron Pollard 57 Travis Head Not Out 85 Colin Ingram c Tim Ludeman b Joe Mennie 1 Jonathan Wells b Dwayne Bravo 5 Jake Lehmann c Joe Mennie b Jack Wildermuth 2 Michael Neser Not Out 4 Extras 1b 0lb 1nb 0pen 3w 5 Total (20.0 overs) 178-5 Fall of Wickets : 1-19 Dean, 2-123 Weatherald, 3-135 Ingram, 4-149 Wells, 5-159 Lehmann Did Not Bat : Nielsen, Khan, Siddle, Laughlin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tom Cooper 3 0 28 0 9.33 Chris Tremain 4 0 36 1 9.00 2w Joe Mennie 4 0 21 1 5.25 Dwayne Bravo 4 0 47 1 11.75 1nb Jack Wildermuth 4 0 37 1 9.25 1w Kieron Pollard 1 0 8 1 8.00 ...................................................... Melbourne Renegades 1st innings Cameron White c Peter Siddle b Michael Neser 2 Marcus Harris c Jake Weatherald b Travis Head 45 Tim Ludeman c Jake Lehmann b Rashid Khan 28 Tom Cooper Not Out 36 Dwayne Bravo c Jono Dean b Ben Laughlin 26 Kieron Pollard Not Out 29 Extras 2b 3lb 0nb 0pen 6w 11 Total (20.0 overs) 177-4 Fall of Wickets : 1-10 White, 2-81 Harris, 3-87 Ludeman, 4-139 Bravo Did Not Bat : Wildermuth, Webster, Tremain, Mennie, Holland Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Travis Head 4 0 27 1 6.75 1w Michael Neser 4 0 45 1 11.25 2w Peter Siddle 2 0 22 0 11.00 Rashid Khan 4 0 28 1 7.00 Ben Laughlin 4 0 31 1 7.75 1w Colin Ingram 2 0 19 0 9.50 ................................ Umpire Shawn Craig Umpire Phillip Gillespie Video Greg Davidson Match Referee Robert Stratford