UPDATE 4-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Feb 27 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between Western Australia and Victoria on Tuesday at Perth, Australia Western Australia trail Victoria by 255 runs Victoria 1st innings Travis Dean c Simon Mackin b Andrew Tye 111 Marcus Harris c D'Arcy Short b Matthew Kelly 46 Glenn Maxwell c Marcus Stoinis b Matthew Kelly 47 Will Pucovski c Josh Inglis b Marcus Stoinis 16 Aaron Finch lbw Ashton Agar 14 Cameron White c Josh Inglis b Simon Mackin 57 Daniel Christian b Marcus Stoinis 18 Sam Harper c Josh Philippe b Andrew Tye 38 Chris Tremain c Matthew Kelly b Andrew Tye 8 Peter Siddle c Josh Inglis b Marcus Stoinis 0 Scott Boland Not Out 6 Extras 0b 12lb 1nb 0pen 18w 31 Total (97.5 overs) 392 all out Fall of Wickets : 1-113 Harris, 2-193 Maxwell, 3-229 Pucovski, 4-240 Dean, 5-282 Finch, 6-321 White, 7-355 Christian, 8-366 Tremain, 9-371 Siddle, 10-392 Harper Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Matthew Kelly 20 5 75 2 3.75 Simon Mackin 16 4 68 1 4.25 10w Marcus Stoinis 20 4 63 3 3.15 1nb Ashton Agar 12 1 50 1 4.17 Andrew Tye 21.5 3 90 3 4.12 D'Arcy Short 6 0 28 0 4.67 Hilton Cartwright 2 0 6 0 3.00 .................................................................. Western Australia 1st innings Josh Philippe c Daniel Christian b Chris Tremain 62 D'Arcy Short c Marcus Harris b Chris Tremain 10 Hilton Cartwright c Daniel Christian b Chris Tremain 17 Marcus Stoinis c Sam Harper b Daniel Christian 33 Ashton Turner c Sam Harper b Chris Tremain 44 Jonathan Wells c Peter Siddle b Scott Boland 28 Ashton Agar c Sam Harper b Chris Tremain 32 Josh Inglis c Sam Harper b Chris Tremain 20 Andrew Tye b Chris Tremain 10 Matthew Kelly Not Out 4 Simon Mackin c Daniel Christian b Glenn Maxwell 11 Extras 6b 12lb 5nb 0pen 8w 31 Total (65.5 overs) 302 all out Fall of Wickets : 1-18 Short, 2-61 Cartwright, 3-125 Philippe, 4-127 Stoinis, 5-199 Turner, 6-241 Wells, 7-254 Agar, 8-281 Inglis, 9-291 Tye, 10-302 Mackin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Peter Siddle 15 0 61 0 4.07 3nb Chris Tremain 18 3 82 7 4.56 2w Scott Boland 15 4 67 1 4.47 Daniel Christian 13 0 51 1 3.92 1w 2nb Glenn Maxwell 4.5 1 23 1 4.76 ......................................................... Victoria 2nd innings Travis Dean c Josh Inglis b Andrew Tye 28 Marcus Harris c Simon Mackin b Ashton Agar 55 Peter Siddle st Josh Inglis b Ashton Agar 21 Glenn Maxwell b Marcus Stoinis 12 Will Pucovski lbw Marcus Stoinis 13 Aaron Finch Not Out 151 Cameron White b Marcus Stoinis 41 Daniel Christian b Marcus Stoinis 12 Sam Harper c Jonathan Wells b Andrew Tye 12 Extras 4b 16lb 4nb 0pen 9w 33 Total (71.3 overs) 378 decl Fall of Wickets : 1-61 Dean, 2-120 Siddle, 3-127 Harris, 4-146 Pucovski, 5-153 Maxwell, 6-260 White, 7-302 Christian, 8-378 Harper Did Not Bat : Tremain, Boland Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Simon Mackin 4 1 17 0 4.25 3w 3nb Matthew Kelly 9 3 42 0 4.67 Andrew Tye 15.3 2 91 2 5.87 1nb Marcus Stoinis 20 1 82 4 4.10 2w Ashton Agar 22 1 115 2 5.23 D'Arcy Short 1 0 11 0 11.00 .................................................................. Western Australia 2nd innings Josh Philippe c Will Pucovski b Scott Boland 19 D'Arcy Short c Sam Harper b Peter Siddle 1 Hilton Cartwright c Sam Harper b Chris Tremain 16 Marcus Stoinis b Chris Tremain 9 Ashton Turner lbw Peter Siddle 19 Jonathan Wells c Daniel Christian b Chris Tremain 9 Ashton Agar b Scott Boland 4 Josh Inglis lbw Daniel Christian 87 Andrew Tye b Scott Boland 3 Matthew Kelly c Glenn Maxwell b Daniel Christian 41 Simon Mackin Not Out 2 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 0w 3 Total (51.3 overs) 213 all out Fall of Wickets : 1-15 Short, 2-31 Philippe, 3-41 Cartwright, 4-48 Stoinis, 5-62 Wells, 6-77 Agar, 7-94 Turner, 8-99 Tye, 9-208 Inglis, 10-213 Kelly Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Peter Siddle 10 2 39 2 3.90 1nb Chris Tremain 15 1 61 3 4.07 Scott Boland 14 1 44 3 3.14 Glenn Maxwell 5 0 31 0 6.20 Daniel Christian 5.3 0 27 2 4.91 Cameron White 2 0 9 0 4.50 ............................... Umpire Geoffrey Joshua Umpire Anthony Wilds Match Referee Robert Stratford