UPDATE 10-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Feb 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between Queensland and Tasmania on Sunday at Brisbane, Australia Queensland win by 206 runs Queensland 1st innings Lachlan Pfeffer c Jake Doran b Sam Rainbird 36 Matthew Renshaw c Matthew Wade b Tom Rogers 56 Marnus Labuschagne c Beau Webster b Gabe Bell 11 Charlie Hemphrey b Sam Rainbird 0 Sam Heazlett lbw Sam Rainbird 1 Jack Wildermuth c Beau Webster b Gabe Bell 8 Jimmy Peirson c Jake Doran b Simon Milenko 15 Michael Neser c Beau Webster b Tom Rogers 29 Mitchell Swepson Not Out 25 Brendan Doggett c Beau Webster b Simon Milenko 0 Luke Feldman c Matthew Wade b Gabe Bell 47 Extras 4b 4lb 7nb 0pen 12w 27 Total (75.1 overs) 255 all out Fall of Wickets : 1-90 Renshaw, 2-119 Pfeffer, 3-119 Labuschagne, 4-119 Hemphrey, 5-124 Heazlett, 6-143 Wildermuth, 7-183 Neser, 8-183 Peirson, 9-183 Doggett, 10-255 Feldman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 16 4 44 0 2.75 Gabe Bell 14.1 3 43 3 3.04 2w 1nb Sam Rainbird 15 5 50 3 3.33 5nb Beau Webster 3 1 11 0 3.67 Simon Milenko 12 4 64 2 5.33 1nb Tom Rogers 15 3 35 2 2.33 2w ............................................................... Tasmania 1st innings Beau Webster c Jimmy Peirson b Michael Neser 18 Alex Doolan b Luke Feldman 13 George Bailey lbw Michael Neser 25 Jake Doran c Matthew Renshaw b Luke Feldman 7 Matthew Wade c Jimmy Peirson b Luke Feldman 0 Ben McDermott c Jimmy Peirson b Luke Feldman 4 Simon Milenko c Matthew Renshaw b Brendan Doggett 21 Tom Rogers c Lachlan Pfeffer b Luke Feldman 4 Jackson Bird b Luke Feldman 0 Sam Rainbird Not Out 6 Gabe Bell b Brendan Doggett 5 Extras 4b 5lb 0nb 0pen 3w 12 Total (34.0 overs) 115 all out Fall of Wickets : 1-30 Webster, 2-44 Doolan, 3-72 Doran, 4-72 Wade, 5-76 McDermott, 6-80 Bailey, 7-101 Rogers, 8-102 Milenko, 9-102 Bird, 10-115 Bell Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 12 2 43 2 3.58 Brendan Doggett 7 1 19 2 2.71 2w Jack Wildermuth 4 1 12 0 3.00 Luke Feldman 11 2 32 6 2.91 1w ................................................................ Queensland 2nd innings Lachlan Pfeffer b Jackson Bird 2 Matthew Renshaw c Beau Webster b Sam Rainbird 32 Marnus Labuschagne c Beau Webster b Tom Rogers 26 Charlie Hemphrey lbw Gabe Bell 52 Sam Heazlett c Matthew Wade b Gabe Bell 39 Jack Wildermuth c Matthew Wade b Gabe Bell 0 Jimmy Peirson c Alex Doolan b Matthew Wade 61 Michael Neser c George Bailey b Simon Milenko 34 Mitchell Swepson c Tom Rogers b Matthew Wade 0 Brendan Doggett lbw Matthew Wade 10 Luke Feldman Not Out 9 Extras 0b 5lb 13nb 0pen 2w 20 Total (91.4 overs) 285 all out Fall of Wickets : 1-2 Pfeffer, 2-56 Renshaw, 3-74 Labuschagne, 4-136 Heazlett, 5-136 Wildermuth, 6-191 Hemphrey, 7-259 Neser, 8-264 Swepson, 9-270 Peirson, 10-285 Doggett Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jackson Bird 15.1 4 41 1 2.70 2nb Gabe Bell 15.5 3 42 3 2.65 1w Sam Rainbird 24 5 76 1 3.17 1w 10nb Tom Rogers 14.5 2 51 1 3.44 Simon Milenko 15 4 49 1 3.27 George Bailey 0.1 0 0 0 0.00 Beau Webster 3 0 8 0 2.67 Matthew Wade 3.4 0 13 3 3.55 1nb ................................................................... Tasmania 2nd innings Beau Webster b Michael Neser 4 Alex Doolan c Charlie Hemphrey b Michael Neser 28 George Bailey c Charlie Hemphrey b Luke Feldman 6 Jake Doran c Marnus Labuschagne b Mitchell Swepson 95 Matthew Wade c Jimmy Peirson b Jack Wildermuth 26 Ben McDermott lbw Michael Neser 28 Simon Milenko c Jimmy Peirson b Luke Feldman 23 Tom Rogers c Sam Heazlett b Luke Feldman 1 Sam Rainbird Not Out 3 Extras 0b 3lb 1nb 0pen 1w 5 Total (69.0 overs) 219 all out Fall of Wickets : 1-4 Webster, 2-19 Bailey, 3-55 Doolan, 4-116 Wade, 5-175 McDermott, 6-205 Doran, 7-209 Rogers, 8-219 Milenko Did Not Bat : Bird, Bell Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 15 3 47 3 3.13 Luke Feldman 14 2 53 3 3.79 1w Brendan Doggett 15 5 34 0 2.27 1nb Jack Wildermuth 13 5 32 1 2.46 Mitchell Swepson 12 2 50 1 4.17 ............................. Umpire Shawn Craig Umpire Brad White Match Referee Peter Marshall