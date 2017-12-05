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Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups
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#Cricket News
December 5, 2017 / 10:46 AM / 2 days ago

Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Dec 5 (Gracenote) - Line-ups for the first One Day International between Afghanistan and Ireland on Tuesday in Sharjah, United Arab Emirates 
Ireland won toss and decided to bowl 
Afghanistan: Javed Ahmadi, Ihsanullah Janat, Asghar Stanikzai (capt), Nasir Jamal, Rahmat Shah, Shafiqullah Shafiq, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Gulbadin Naib, Dawlat Zadran, Mujeeb Zadran 
Ireland:     William Porterfield (capt), Paul Stirling, Andy Balbirnie, Niall O'Brien, Simi Singh, Gary Wilson, Kevin O'Brien, Stuart Poynter, George Dockrell, Tim Murtagh, Boyd Rankin    
Referees:    Javagal Srinath (Match referee), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Ahmed Shah Pakteen (Umpire)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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