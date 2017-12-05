Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups

Dec 5 (Gracenote) - Line-ups for the first One Day International between Afghanistan and Ireland on Tuesday in Sharjah, United Arab Emirates Ireland won toss and decided to bowl Afghanistan: Javed Ahmadi, Ihsanullah Janat, Asghar Stanikzai (capt), Nasir Jamal, Rahmat Shah, Shafiqullah Shafiq, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Gulbadin Naib, Dawlat Zadran, Mujeeb Zadran Ireland: William Porterfield (capt), Paul Stirling, Andy Balbirnie, Niall O'Brien, Simi Singh, Gary Wilson, Kevin O'Brien, Stuart Poynter, George Dockrell, Tim Murtagh, Boyd Rankin Referees: Javagal Srinath (Match referee), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Ahmed Shah Pakteen (Umpire)