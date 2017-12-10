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#Cricket News
December 10, 2017 / 10:43 AM / Updated a day ago

Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Dec 10 (Gracenote) - Line-ups for the third and final One Day International between Afghanistan and Ireland on Sunday in Sharjah, United Arab Emirates 
Afghanistan won toss and decided to bat 
Afghanistan: Javed Ahmadi, Noor Ali Zadran, Shafiqullah Shafiq, Mohammad Nabi, Nasir Jamal, Rashid Khan, Gulbadin Naib, Rahmat Shah, Mujeeb Zadran, Shapoor Zadran, Asghar Stanikzai (capt)  
Ireland:     William Porterfield (capt), Paul Stirling, Andy Balbirnie, Niall O'Brien, Gary Wilson, Kevin O'Brien, Stuart Poynter, George Dockrell, Barry McCarthy, Tim Murtagh, Boyd Rankin 
Referees:    Izatullah Safi (Umpire), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Javagal Srinath (Match referee)

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