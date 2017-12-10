Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups

Dec 10 (Gracenote) - Line-ups for the third and final One Day International between Afghanistan and Ireland on Sunday in Sharjah, United Arab Emirates Afghanistan won toss and decided to bat Afghanistan: Javed Ahmadi, Noor Ali Zadran, Shafiqullah Shafiq, Mohammad Nabi, Nasir Jamal, Rashid Khan, Gulbadin Naib, Rahmat Shah, Mujeeb Zadran, Shapoor Zadran, Asghar Stanikzai (capt) Ireland: William Porterfield (capt), Paul Stirling, Andy Balbirnie, Niall O'Brien, Gary Wilson, Kevin O'Brien, Stuart Poynter, George Dockrell, Barry McCarthy, Tim Murtagh, Boyd Rankin Referees: Izatullah Safi (Umpire), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Javagal Srinath (Match referee)