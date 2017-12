Cricket-One Day International India v Sri Lanka line-ups

Dec 10 (Gracenote) - Line-ups for the first One Day International between India and Sri Lanka on Sunday in Dharamsala, India Sri Lanka won toss and decided to bowl India: Shikhar Dhawan, Rohit Sharma (capt), Shreyas Iyer, Manish Pandey, Dinesh Karthik, MS Dhoni, Hardik Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal Sri Lanka: Upul Tharanga, Danushka Gunathilaka, Lahiru Thirimanne, Angelo Mathews, Asela Gunaratne, Niroshan Dickwella, Thisara Perera (capt), Sachith Pathirana, Suranga Lakmal, Akila Dananjaya, Nuwan Pradeep Referees: Anil Chaudhary (Umpire), Simon Fry (Umpire), Paul Reiffel (TV umpire), Jeff Crowe (Match referee)