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Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups
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#Cricket News
October 13, 2017 / 11:09 AM / in 8 days

Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Oct 13 (Gracenote) - Line-ups for the first One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Friday in Dubai, United Arab Emirates 
Sri Lanka won toss and decided to bowl 
Pakistan:  Fakhar Zaman, Ahmed Shehzad, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed (capt), Imad Wasim, Rumman Raees, Shadab Khan, Hasan Ali, Junaid Khan                                         
Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga (capt), Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Dinesh Chandimal, Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Suranga Lakmal, Jeffrey Vandersay, Akila Dananjaya, Lahiru Gamage 
Referees:  Andy Pycroft (Match referee), Richard Kettleborough (TV umpire), Sundaram Ravi (Umpire), Ahsan Raza (Umpire)

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