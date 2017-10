Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups

Oct 13 (Gracenote) - Line-ups for the first One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Friday in Dubai, United Arab Emirates Sri Lanka won toss and decided to bowl Pakistan: Fakhar Zaman, Ahmed Shehzad, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed (capt), Imad Wasim, Rumman Raees, Shadab Khan, Hasan Ali, Junaid Khan Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga (capt), Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Dinesh Chandimal, Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Suranga Lakmal, Jeffrey Vandersay, Akila Dananjaya, Lahiru Gamage Referees: Andy Pycroft (Match referee), Richard Kettleborough (TV umpire), Sundaram Ravi (Umpire), Ahsan Raza (Umpire)