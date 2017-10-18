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Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups
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#Cricket News
October 18, 2017 / 11:14 AM / in 3 days

Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Oct 18 (Gracenote) - Line-ups for the third One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Wednesday in Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Sri Lanka won toss and decided to bat 
Pakistan:  Fakhar Zaman, Faheem Ashraf, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed (capt), Imam-ul-Haq, Shadab Khan, Hasan Ali, Rumman Raees, Junaid Khan                                                   
Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga (capt), Dinesh Chandimal, Lahiru Thirimanne, Chamara Kapugedera, Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Akila Dananjaya, Jeffrey Vandersay, Dushmantha Chameera, Lahiru Gamage 
Referees:  Sundaram Ravi (Umpire), Ahsan Raza (Umpire), Richard Kettleborough (TV umpire), Andy Pycroft (Match referee)

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