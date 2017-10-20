Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups

Oct 20 (Gracenote) - Line-ups for the fourth One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Friday in Sharjah, United Arab Emirates Sri Lanka won toss and decided to bat Pakistan: Imam-ul-Haq, Fakhar Zaman, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed (capt), Imad Wasim, Shadab Khan, Hasan Ali, Usman Khan, Junaid Khan Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga (capt), Dinesh Chandimal, Sadeera Samarawickrama, Lahiru Thirimanne, Milinda Siriwardana, Seekkuge Prasanna, Thisara Perera, Akila Dananjaya, Suranga Lakmal, Lahiru Gamage Referees: Andy Pycroft (Match referee), Sundaram Ravi (TV umpire), Shozab Raza (Umpire), Richard Kettleborough (Umpire)