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Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups
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#Cricket News
October 20, 2017 / 10:52 AM / in 4 days

Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Oct 20 (Gracenote) - Line-ups for the fourth One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Friday in Sharjah, United Arab Emirates 
Sri Lanka won toss and decided to bat 
Pakistan:  Imam-ul-Haq, Fakhar Zaman, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed (capt), Imad Wasim, Shadab Khan, Hasan Ali, Usman Khan, Junaid Khan                                                       
Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga (capt), Dinesh Chandimal, Sadeera Samarawickrama, Lahiru Thirimanne, Milinda Siriwardana, Seekkuge Prasanna, Thisara Perera, Akila Dananjaya, Suranga Lakmal, Lahiru Gamage 
Referees:  Andy Pycroft (Match referee), Sundaram Ravi (TV umpire), Shozab Raza (Umpire), Richard Kettleborough (Umpire)

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