Cricket-One Day International South Africa v Bangladesh line-ups

Oct 18 (Gracenote) - Line-ups for the second One Day International between South Africa and Bangladesh on Wednesday in Paarl, South Africa Bangladesh won toss and decided to bowl South Africa: Quinton de Kock, Hashim Amla, Faf du Plessis (capt), AB de Villiers, Farhaan Behardien, Jean-Paul Duminy, Dwaine Pretorius, Andile Phehlukwayo, Kagiso Rabada, Dane Paterson, Imran Tahir Bangladesh: Tamim Iqbal, Imrul Kayes, Liton Das, Shakib Al Hasan, Mushfiqur Rahim, Mahmudullah, Sabbir Rahman, Nasir Hossain, Mashrafe Mortaza (capt), Taskin Ahmed, Rubel Hossain Referees: Adrian Holdstock (Umpire), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Chettithody Shamshuddin (TV umpire), Ranjan Madugalle (Match referee)