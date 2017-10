Cricket-Test Series South Africa v Bangladesh line-ups

Sept 28 (Gracenote) - Line-ups for the first Test between South Africa and Bangladesh on Thursday in Potchefstroom, South Africa Bangladesh won toss and decided to bowl South Africa: Dean Elgar, Aiden Markram, Hashim Amla, Temba Bavuma, Faf du Plessis (capt), Quinton de Kock, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Morne Morkel, Duanne Olivier Bangladesh: Tamim Iqbal, Imrul Kayes, Mominul Haque, Mahmudullah, Mushfiqur Rahim (capt), Liton Das, Sabbir Rahman, Taskin Ahmed, Mustafizur Rahman, Shafiul Islam, Rubel Hossain Referees: Chris Gaffaney (Umpire), Bruce Oxenford (Umpire), Kumar Dharmasena (TV umpire), Ranjan Madugalle (Match referee)