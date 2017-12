Cricket-Test Series South Africa v Zimbabwe line-ups

Dec 26 (Gracenote) - Line-ups for the first and final Test between South Africa and Zimbabwe on Tuesday in Port Elizabeth, South Africa South Africa won toss and decided to bat South Africa: Aiden Markram, Dean Elgar, Hashim Amla, AB de Villiers (capt), Temba Bavuma, Quinton de Kock, Vernon Philander, Andile Phehlukwayo, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Morne Morkel Zimbabwe: Chamu Chibhabha, Hamilton Masakadza, Craig Ervine, Brendan Taylor, Peter Moor, Sikandar Raza, Ryan Burl, Graeme Cremer (capt), Kyle Jarvis, Chris Mpofu, Blessing Muzarabani Referees: Richard Kettleborough (Umpire), Paul Reiffel (Umpire), Michael Gough (TV umpire), Chris Broad (Match referee)